Микроволновка не нужна! 5 простых способов быстро разморозить продукты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простые способы разморозить мясо и другие продукты

Когда на ужин запланированы котлеты или плов, а мясо все еще в морозилке — это кажется катастрофой. На самом деле даже без микроволновки можно быстро и безопасно разморозить продукты. Вот проверенные способы, которые пригодятся любой хозяйке.

Способ 1: вода — ваш друг

Один из самых быстрых и безопасных методов. Поместите продукт в герметичный пакет и опустите в большую миску с холодной водой. Меняйте воду каждые 30 минут. Так мясо весом 500 г разморозится примерно за час.

Плюс: сохраняется структура и вкус.

Минус: придется следить за процессом (менять воду).

Нестандартный, но эффективный лайфхак: добавьте в холодную воду немного раздавленного имбиря и соли, а затем погрузите плотно упакованный продукт. Имбирь ускоряет процесс оттаивания.

Можно разморозить продукты и в чуть теплой воде. Для мяса используйте раствор сахара (2 ст. ложки на миску теплой воды), а для рыбы — соли. Температура воды должна быть около 40 °C. В такой раствор продукты можно класть без упаковки. Он размягчит волокна и ускорит процесс, а продукты сохранят сочность.

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Важно: не используйте горячую воду, чтобы не испортить структуру продукта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как быстро разморозить мясо без микроволновки

Способ 2: на сковороде под крышкой

Этот способ работает для полуфабрикатов, фарша и порезанного мяса. Положите продукт на сковороду, накройте крышкой и включите слабый огонь. Через 5–10 минут можно перевернуть кусочек — разморозка идет быстрее за счет нагрева металла и пара.

Важно : не обжаривайте! Следите, чтобы продукт только оттаивал, а не готовился.

не обжаривайте! Следите, чтобы продукт только оттаивал, а не готовился. Смотрите, чтобы продукт не начал подгорать снаружи, пока внутри еще лед.

Способ 3: в холодильнике — с ускорением

Если времени немного больше (пара часов), можно достать продукт и переложить его в холодильник. Чтобы ускорить процесс, положите сверху тарелку с солью — она вытягивает влагу и ускоряет оттаивание.

Способ 4: металл — верный помощник

Металл хорошо проводит тепло. Положите замороженное мясо или рыбу на металлический противень или толстую сковороду. Время оттаивания уменьшится почти вдвое. Чтобы ускорить еще больше — накройте продукт сверху другим металлическим листом.

Особенно хорошо проявит себя алюминиевая посуда. Этот металл отлично проводит тепло, поэтому продукты оттаивают заметно быстрее, чем просто на столе или в воде. Такой способ особенно эффективен для небольших кусков мяса или рыбы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Разморозить продукты без микроволновки

Попробуйте также метод «сэндвича». Положите продукт (в герметичной упаковке) между доньями двух кастрюль, а в верхнюю налейте холодную воду. Металл ускоряет передачу тепла, а вода усиливает эффект. Так мясо или рыба разморозятся всего за 10–15 минут.

Способ 5: в герметичном пакете под струей воды

Положите продукт в пакет, выпустите воздух и держите под тонкой струей прохладной воды. Подходит для небольших кусков мяса или рыбы. Главное — вода не должна быть горячей, чтобы избежать риска размножения бактерий.

Что категорически нельзя делать

Оставлять продукты на открытом воздухе на кухонном столе — это провоцирует рост микробов.

Размораживать в горячей воде — теряется вкус и портится текстура.

Использовать духовку или кипяток — продукт может снаружи свариться, а внутри остаться замороженным.

Если под рукой нет микроволновки — используйте холодную воду, металл или слабый нагрев. Безопасность, вкус и текстура продукта при этом сохранятся. А если хотите избежать подобных ситуаций в будущем — просто начните размораживать мясо с вечера в холодильнике.

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