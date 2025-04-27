Улицы Мадрида оказались погребены под слоем мусора из-за забастовки Улицы Мадрида заполнились мусором на шестой день забастовки службы по отходам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов, передает РИА Новости. В материале сказано, что переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями ни к чему не привели, теперь грязь копится не только в жилых районах, но и туристических.

Известно, что мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда объявил о штрафе в 1,6 миллиона евро для подрядчиков за нарушение условий уборки и пообещал в случае, если выход не будет найден, организовать порядок силами мэрии. Он уточнил: жители города не должны страдать от рук тех, кто не желает прийти к компромиссу.

Ранее в Мадриде дворники объявили забастовку. Этот шаг стал ответом на массовые увольнения и уменьшение заработной платы. Результат не заставил себя долго ждать — улицы испанской столицы оказались заполнены мусором. Местные жители жаловались на переполненные урны и горы отходов.

Тем временем на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков в британском городе Бирмингем на улицах города появились огромные крысы. Горожане платят частным компаниям, чтобы те вывозили хоть малую часть пакетов у их домов. Только за неделю из города не было вывезено 17 тонн отходов, горы мешков в некоторых местах достигают высоты пяти метров. Горожане жалуются, что с наступлением теплой погоды запах от гниющего мусора стал невыносимым.