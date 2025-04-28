29 и 30 апреля в Москве ожидаются кратковременные дожди, заявила NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ночная температура в эти дни будет положительной и местами достигнет пяти градусов тепла. Синоптик отметила, что апрель завершится волной холодной погоды, которая надолго не задержится в столице.

В последние дни апреля не исключены местами кратковременные дожди от небольших до умеренных. Ночная температура уже станет положительной, в пределах где-то от нуля до пяти градусов, а вот дневная температура во вторник повысится, и она будет в регионе от десяти до пятнадцати градусов. В предпоследнее число апреля мы попадем на небольшой промежуток времени в холодную воздушную массу, и там температура будет всего от семи до двенадцати градусов тепла. Апрель завершится такой волной холодной погоды, которая, будем надеяться, надолго все-таки не задержится. Праздничные дни еще порадуют, если не летним теплом, то хотя бы майским, — пояснила Позднякова.