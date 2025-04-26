Папу римского похоронили в церкви Богоматери Великой

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Папу римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре) на Эсквилинском холме в Риме, как пожелал сам понтифик. Он стал первым папой за столетия, который обрел покой за пределами Ватикана. Трансляцию ведет CBS News.

Прощание прошло в соборе Святого Петра в Ватикане. В конце траурной церемонии прозвучала заключительная заупокойная молитва. Гроб перевозили по городу в открытом папамобиле, и вдоль маршрута процессии собрались огромные толпы, чтобы отдать последние почести покойному понтифику.

В завещании папа римский также попросил, чтобы его похоронили в «простой, без особых украшений и с единственной надписью: Франциск» гробнице. Это также идет вразрез с традициями Ватикана.

По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии приняли участие более 160 делегаций. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Киев под руководством Зеленского обратился к Италии с просьбой провести в Риме саммит в день похорон папы римского. Премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила сомнения, поскольку это могло быть воспринято как политическая манипуляция в чувствительный момент. Она подчеркнула, что такие мероприятия должны быть организованы с должным уважением к памяти покойного.