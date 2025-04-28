В Белоруссии допустили, что виновником лесного пожара могла стать Украина Минсельхоз Белоруссии указал на причастность Украины к лесным пожарам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о возникновении трансграничных лесных пожаров, которые распространились с территории Украины. По его словам, инцидент произошел вечером в субботу на прошлой неделе, когда огонь перешел через границу и охватил участок протяженностью полтора километра.

Все факты. Это так просто не бывает в лесной экосистеме, — подчеркнул Кулик.

Он отметил: у белорусского ведомства есть подозрения в возможном умышленном поджоге. Министр обратил внимание, что столь масштабные возгорания в лесной экосистеме не случаются просто так, и тщательно изучаются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае введен режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров. Решение было принято на заседании правительственной комиссии, проведенном главой министерства Александром Куренковым. Кроме того, на заседании принято решение повысить численность федеральной группировки МЧС на территории региона. В скором времени туда направят два самолета Ил-76 и перебросят автомобильные группировки из Красноярского и Хабаровского краев в составе 100 человек.