В российском регионе объявили режим ЧС федерального уровня В Забайкальском крае объявили режим ЧС федерального уровня из-за пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае введен режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС. Решение было принято на заседании правительственной комиссии, проведенном главой министерства Александром Куренковым.

В целях стабилизации ситуации с лесными пожарами предлагается отнести обстановку в Забайкальском крае к чрезвычайной ситуации в лесах федерального уровня и установить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для соответствующих функциональных подсистем РСЧС, — сказал Куренков.

Кроме того, на заседании принято решение повысить численность федеральной группировки МЧС на территории региона. В скором времени туда направят два самолета Ил-76 и перебросят автомобильные группировки из Красноярского и Хабаровского краев в составе 100 человек.

В настоящее время на территории Забайкалья пылает 45 лесных пожаров общей площадью 192 тысячи гектаров. Со стихией борются 1365 человек с помощью 123 единиц техники. По данным Росгидрометцентра, скорость ветра в Забайкальском крае достигнет 25–27 м/с. Режим ЧС регионального характера здесь введен с 7 апреля.

Ранее сообщалось, что министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков и глава Минприроды России Александр Козлов прилетели в Забайкальский край для оценки ситуации с лесными пожарами. Уточнялось, что министры облетят наиболее пострадавшие от разгула стихии территории и проконтролируют борьбу со стихией.