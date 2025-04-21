Главы МЧС и Минприроды совершат облет в Забайкалье из-за пожаров Главы МЧС и Минприроды Куренков и Козлов прибыли в Забайкалье из-за пожаров

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край, сообщила пресс-служба ведомства. Вместе с ним в регион приехал и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, о чем информировал губернатор региона Александр Осипов. Уточняется, что главы ведомств оценят ситуацию с природными пожарами и совершат облет наиболее пострадавших от разгула стихии территорий.

Министр чрезвычайного ведомства оценит оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате природных пожаров, совершит облет пострадавших районов, — отметили в МЧС.

Куренков и Козлов также проконтролируют работы по тушению огня. Осипов добавил, что затем будет проведено координационное совещание по лесопожарной обстановке.

Ранее власти Забайкалья ввели ограничения на перемещение между городами в этом субъекте РФ, решение связано с обострением лесных пожаров, создающих угрозу безопасности. В частности, забайкальцам для поездок по местным дорогам нужно получать разрешение у глав муниципалитетов. Также рекомендовано разработать регламент согласования поездок.

Власти Хакасии тем временем ввели режим ЧС из-за экстремальной погоды и пожарной опасности. В столице региона Абакане уже пострадало четыре человека.