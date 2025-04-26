Суд Франции признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

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Церковь святых Николая и Александры (Ницца)

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса признал Россию законным владельцем православной церкви святых Николая и Александры, а также кладбища Кокад в Ницце, сообщает газета Nice-Matin. Объекты ранее находились в управлении Русской православной культовой ассоциации Ниццы (ACOR), которой теперь грозит выселение.

С четверга этой светской ассоциации, основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад Кремлю, — пишет Nice-Matin.

Ранее в селе Верхние Становцы представители Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке правоохранителей захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ). По данным «Союза православных журналистов», нападение совершили несколько десятков мужчин в балаклавах, которым полиция обеспечила беспрепятственный доступ на территорию.

Прихожане УПЦ пытались помешать захвату, однако, как утверждают в организации, полицейские не только не остановили нападавших, но и сами применяли силу против верующих. Инцидент произошел после того, как рейдеры сломали ограждение храма.