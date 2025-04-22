Пугачева опровергла слухи о своей бедности грандиозной вечеринкой на Пасху Пугачева устроила дорогостоящую пасхальную вечеринку

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева организовала грандиозную пасхальную вечеринку, чем опровергла слухи по поводу своей бедности за границей. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка поделилась фотографиями с мероприятия.

На кадрах видно, что вся прилегающая к дому территория щедро украшена тематическим декором. Деревья обвешены расписными яйцами, а на столах расставлены фарфоровые фигурки ягнят и зайчиков, вместо традиционных куличей — многоярусный торт. Также везде букеты живых цветов.

Пи этом старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уже почти три года живет в США, отметил Пасху на природе вместе с друзьями — пожарили шашлыки, спели русские песни, воспроизвели дух майских праздников в России. Несмотря на отсутствие постоянной работы за границей, музыкант продолжает гастролировать с группой, исполняя хиты 90-х.

Тем временем Пугачева представила две новые песни, за пару дней до официального релиза композиции появились в социальной сети «ВКонтакте», однако были удалены. Первая песня называется «Мама» и представляет собой диалог матери и сына, погибшего на войне. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Пугачева могла посвятить новую песню ВОВ, чтобы реализоваться как Певица с большой буквы.