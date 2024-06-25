Разработал защиту от дронов ВСУ: чем известен ученый, умерший от ботулизма

Фото: Социальные сети

Тим Лев

От ботулизма умер 21-летний житель Костромы, молодой ученый Тим Лев. Это первая известная смерть, связанная с массовым отравлением едой из сервиса доставки «Кухня на районе». Чем известен Лев, как о нем отзываются его родные, друзья и коллеги — в материале NEWS.ru.

Как протекала болезнь

Коллеги Тима Лева со ссылкой на его супругу Диану рассказали, что парень поехал в Нижний Новгород к любимым бабушкам. 14 июня он съел салат лобио, который заказал в сервисе доставки «Кухня на районе». Утром на следующий день он пожаловался на ухудшения зрения.

«Тим списал это на усталость после дороги и после долгой подготовки к госэкзаменам и диплому. 15 [июня] вечером проявились новые симптомы: все перед глазами потихоньку начинало плыть сильнее, походка становилась шаткой. Тим сразу решил ехать к молодой жене, чтобы быть рядом и чтобы она могла ему помочь, так как бабули уже старые и родители находились очень далеко», — сообщили коллеги.

Они добавили, что 16 июня рано утром его состояние сильно ухудшилось. У молодого человека онемел язык, и стало невозможно глотать. Также у него возникли проблемы с дыханием, во рту все пересохло. К тому же у него еще больше ухудшилось зрение и заболел живот. Его супруга Диана вызвала скорую, и они поехали в больницу.

«Уже вечером он попал в реанимацию, а на следующий день сообщили, что Тим на ИВЛ... Он шел на поправку. Но 23 июня в 06:20 внезапно его не стало», — говорится в сообщении коллег.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем известен Тим Лев в научных кругах

Тим Лев — студент четвертого курса Института физико-математических и естественных наук Костромского государственного университета. В апреле 2024 года он стал победителем программы «Умник» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для его проекта по разработке модуля обнаружения низколетящих БПЛА.

«Сейчас мы видим много случаев проникновения беспилотников на нашу территорию, и предприятия, и люди подвергаются опасности. Если у нас получится, то разработка принесет пользу в плане обеспечения безопасности. Опыт технических решений у нас уже есть. Мы решили применить его на практике», — говорил Тим Лев.

Он отмечал, что собрать модуль для него не составляет труда. Гораздо более серьезной задачей для студента было настроить программное обеспечение, разработать алгоритмы, обработать много данных, чтобы распознавание было с высокой точностью и именно на низкой высоте.

Чем еще занимался Тим Лев

Помимо научной деятельности, Тим Лев работал администратором паблика о космосе «Край будущего» во «ВКонтакте». После его смерти коллеги объявили трехдневный траур и опубликовали трогательный пост.

«Тим — звездочка, которая вспыхнула невероятно ярко, но рано угасла. Его стремления к знаниям, исследованиям, химическим экспериментам, новым приключениям и путешествиям были бесконечны, из-за этого наш главный администратор Антон Романов (Соболев) в шутку называл его мистером Приключением. Его талант, упорство, любовь к химии и космосу вдохновили очень большое количество людей. Пусть он будет и дальше этим источником вдохновения для вас», — говорится в сообщении.

Что рассказала супруга погибшего

Жена Тима Диана Лев, тоже химик, написала на своей странице в соцсетях, что ей было очень тяжело видеть его мучения и страдания. Она отметила, что супруг, несмотря на юный возраст, многому ее научил.

«Тим подарил мне невероятно яркую жизнь с ним, научил очень важным вещам: мудрости, долготерпению, кротости, смирению, вежливости, дипломатичности, тактичности, оптимистичности, настоящей любви, нежности, ласковости, жизнерадостности, единству, умению прощать и отпускать, этот список можно продолжать бесконечно долго», — написала Диана.

На странице самого погибшего Тима Лева сказано: «Если вы попали на страничку ко мне, то знайте — вы в мире безумия, приключений и моей доброжелательности».

Фото: Социальные сети Тим и Диана Лев

Как о погибшем отзываются знакомые и друзья

В соцсетях многие друзья и знакомые погибшего Тима Лева делятся своими воспоминаниями о нем. Например, Марья Иванова написала, что он был очень светлым человеком.

«Светлый, талантливый, очень умный, очень жаждущий знаний и открытий мальчишка! Не по годам был очень мудр и тактичен! Всегда добивался своих целей! Ценил друзей и любимую супругу», — рассказала она.

Пользователь Лизка Иванова сообщила, что Тим и Диана, помимо учебы и научной работы, подрабатывали в аптеке. Она опубликовала пост с соболезнованиями от лица всех сотрудников аптеки.

«Мы — сотрудники аптеки, в которой подрабатывала столь юная семья Лев. Тим не только отличился в науке, но и был добрым, отзывчивым, идущим на помощь нашим сотрудником. Юный уникум не только отличился в институте познаниями и рвением к наукам, но и ночами спасал чьи-то жизни. Каждый из наших сотрудников искренне соболезнует семье и близким Тима», — написана она.

А пользователь Зацепка Кошка, которая знала Тима всего несколько месяцев, написала, что они вместе планировали работать над несколькими творческими проектами.

«Мы быстро успели найти общий язык и подружиться. Планировали вместе создавать новые творческие проекты, было много планов… Очень жизнерадостный, умный, талантливый мальчик. Иногда лучшие действительно уходят раньше. Где-то он сейчас создает прекрасное будущее для своего мира, исследует космос и галактики, как и мечтал», — говорит она.

Фото: Социальные сети Тим и Диана Лев

О вспышке ботулизма в РФ

С 14 июня более 150 человек в России пожаловались на симптомы отравления. Большинство из них госпитализированы, многие в реанимации. Пострадавшие отравились ботулотоксином. Роспотребнадзор назвал причиной отравления употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт».

Утром 18 июня Telegram-канал «112» сообщил, что еще шесть человек с ботулизмом попали в больницы в Подмосковье: люди заболели в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове. Случаи отравления ботулотоксином зафиксировали и в Казани и Нижнем Новгороде, позднее — в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Всего, по данным Минздрава, на данный момент в больницах остается 218 человек с последствиями ботулизма, 38 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 150 пациентов уже выписались.

Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 200 тонн продукции, которая стала причиной ботулизма в нескольких регионах России, сообщила пресс-служба ведомства. СК завел уголовное дело.

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