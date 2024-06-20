В России из оборота изъяли около 200 тонн вызывающей ботулизм продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 200 тонн продукции, которая стала причиной ботулизма в нескольких регионах России, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты отобрали 700 проб биоматериала и провели более трех тысяч исследований.

Почти 200 тонн опасной продукция изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты московского Роспотребнадзора в ходе расследования случаев ботулизма изъяли более 60 тонн пищевой продукции. Отмечалось, что специалисты не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призывают при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Позже следователь в Замоскворецком суде Москвы заявила, что один из фигурантов дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки предпринял попытку скрыться и был задержан в аэропорту. Также она попросила рассмотреть показания свидетеля о попытках фигурантов дела уничтожить улики.