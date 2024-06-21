Родителям объяснили опасность самолечения отравления у детей Педиатр Сайфулина: родители могут не осознавать опасность отравления у детей

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Родителям не стоит отказываться от консультации врача при отравлении у детей и заниматься самолечением, заявила в беседе с РИАМО педиатр и врач высшей категории Марьям Сайфулина. Она предупредила, что рвота и диарея могут быть симптомами других заболеваний.

Если у ребенка сильное отравление сопровождается затрудненным дыханием, сильными болями внизу живота, длительным повышением температуры, частой рвотой, нужно вызвать скорую помощь. В таких случаях очень важно обращаться к врачам для постановки диагноза и надлежащего лечения, — предупредила врач.

Она также обратила внимание на то, что проблемы с пищеварительной системой у детей летом проходят чаще, чем в другие сезоны года. Они могут быть связаны с аллергией или сменой климата при поездке на море.

Риск отравления также может быть связан с зараженными или несвежими фруктами, ядовитыми ягодами, а также с растениями. Кроме того, кишечная инфекция нередко попадает в организм при купании в грязных водоемах, заключила Сайфулина.

Диетолог Дарья Русакова ранее предупредила, что в консервных банках со вздутыми крышками могут находиться ботулотоксины. Она добавила, что все продукты должны проходить максимальную термическую обработку, чтобы избежать возможности отравления.