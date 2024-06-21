Инфекционист назвала отличия ботулизма от отравления Инфекционист Малинникова: из-за ботулизма появляется выраженная сухость во рту

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Ботулизм отличается от отравления тем, что появляется выраженная сухость во рту, рассказала «360» врач-инфекционист Елена Малинникова. По ее словам, эта инфекция может протекать без видимых серьезных изменений.

Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. Потому что без видимых серьезных изменений — подъема температуры, выраженной слабости — начинают нарастать несколько другие симптомы, — объяснила медик.

Врач отметила, что появляется сухость во рту, затуманенное зрение, головокружение и наступает сильная утомляемость. Некоторым сразу становится трудно сглотнуть слюну. Также может появиться рвота, диарея и вздутие живота.

Эти признаки считаются показательными симптомами отравления ботулотоксином, добавила Малинникова.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что ботулотоксины могут находиться во вздутых консервных банках. Она добавила, что все продукты должны проходить максимальную термическую обработку, чтобы избежать возможности отравления. Эксперт обратила внимание на то, что бактерии могут попасть в продукты из воды и почвы. Даже консервация в домашних условиях не гарантирует возможности избежать отравления, так как плохо помытые овощи или недостаток соли и уксуса повышают вероятность отравления.