Ботулизм охватил еще три региона России «112»: Ярославская область попала в географию распространения ботулизма в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярославская, Тамбовская и Костромская области расширили географию распространения ботулизма в России, информирует Telegram-канал «112». По данным источника, в больницу попали еще четверо. Общее число заболевших выросло до 375 человек.

Большая часть заболевших находится в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается медицинская помощь, — уточнили авторы публикации.

По данным на 21 июня, количество заболевших ботулизмом приближалось к тысяче человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о разработке нового препарата от недуга. В ближайшее время стартуют клинические исследования лекарства.

В стационаре оказались сотни пострадавших без учета тех, кто обращался за медпомощью. Началось все с употребления россиянами в нескольких городах салата лобио из службы доставки. Изъятие опасной продукции из оборота произошло 19 июня, несмотря на предварительные симптомы отравлений несколькими днями ранее.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту отравлений в Москве. Исполнение поручения главы ведомства было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.