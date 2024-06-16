Отравление людей в Москве привлекло внимание Бастрыкина Бастрыкин поручил представить доклад по делу об отравлении в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об отравлении в Москве. Речь идет об инциденте вокруг службы доставки продуктов, сообщили ТАСС в пресс-службе СК России.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточняется в сообщении.

Ранее СК сообщил, что в Москве прошли обыски в компаниях и складских помещениях после случаев отравления. По данным комитета, вынесены постановления о признании потерпевшими 10 лиц. В ходе осмотра прилегающей к складским помещениям территории была обнаружена продукция, от которой пытались избавиться сотрудники. Проводящие обыск изъяли документы и другие предметы, включая электронные носители и оборудование.

Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей. Причиной стало массовое отравление жителей Москвы. Более 10 человек попали в больницу после употребления салата лобио и салата с тунцом, фасолью и яблоком.