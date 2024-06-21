Вспышка ботулизма в России: новости 21 июня, 1000 человек могли заразиться

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В России разработан новый препарат от ботулизма, в ближайшее время начнутся его клинические исследования, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Какие последние новости о вспышке инфекции в стране выходили сегодня, 21 июня, и в предыдущие дни?

Распространение ботулизма в РФ: последние данные

Количество зараженных ботулизмом приближается к тысяче человек, сообщает Readovka.

«По официальным данным, в стационаре находится 301 пострадавший, однако статистика не учитывает тех, кто не обращался за медпомощью. Как мы и писали ранее, количество отравившихся лобио, учитывая, что салат продавался не только „Кухней“, но и „Самокатом“, выше официальных цифр и, вероятно, уже приближается к тысяче человек. Статистика не учитывает, сколько из пострадавших не обращались за медпомощью, прибегнув к самолечению, а также тех, кто проходит лечение амбулаторно. Дело в том, что изъятие опасной продукции из оборота началось только 19 июня, хотя первые симптомы отравлений появились еще пять дней назад», — отметили авторы канала.

Почти 200 тонн вызвавшей ботулизм в России продукции изъято из оборота, заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты выявили ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брали на исследование из-за массовых отравлений. Опрошено более двух тысяч человек.

Состояние здоровья скрипачки оркестра Мариинского театра, которой резко стало плохо посреди гастролей в Москве, постепенно улучшается. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.

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«Сегодня утром перевели из реанимации в обычную палату. Надеемся, что все риски уже позади, с нетерпением ждем ее возвращения „в строй“ и желаем скорейшего выздоровления», — заявили представители театра.

По информации «Фонтанки», девушка заказала салат «Лобио» в сервисе доставки «Самокат».

«В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенная, было сложно глотать. В больнице врачи сразу спросили, не ела ли она салат „Лобио“ из „Самоката“, а получив положительный ответ, сразу отправили в другую больницу и поместили в реанимацию. Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом», — рассказали журналисты.

SHOT также написал о другой пациентке — из Казани. Визажистка почти неделю не может нормально говорить и почти ничего не видит, по прогнозам врачей, восстановление может занять до полугода, отметили авторы канала.

«Александра рассказала, что в прошлые выходные съела салат „Лобио“, а первые симптомы у нее появились только спустя 30 часов. В глазах начало двоиться, язык онемел, а часть лица парализовало. Женщина вызвала скорую, ее доставили в инфекционку. Открыть оба глаза после госпитализации Александра смогла только на пятый день. Когда вернется зрение, точных прогнозов врачи пока не дают — говорят, от недели до полугода. Так что о работе визажистом временно можно забыть», — написал SHOT.

Что такое ботулизм, можно ли от него умереть

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Человек испытывает отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. Данный микроорганизм может оказаться в домашних консервах, а также в копченой и вяленой рыбе, колбасе, ветчине.

По словам преподавателя медфака Государственного университета просвещения хирурга Александра Умнова, симптомы отравления при ботулизме наступают обычно через пять дней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Больные жалуются на „сетку перед глазами“, раздвоение в глазах. После возникает жажда, расстройство слюноотделения и акта глотания. Затем возникают головные боли, слабость, утомляемость, бессонница. Самое страшное — нарушение дыхания!» — пояснил медик в беседе с NEWS.ru.

Также специалист объяснил, что больной человек может быть опасен для окружающих, потому что основным механизмом передачи болезни считается фекально-оральный путь.

«Заболевший опасен для окружающих, так как основным механизмом передачи считается фекально-оральный путь. Также бывает раневой ботулизм — при попадании земли в рану», — сказал хирург.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров обратил внимание, что у больных с признаками ботулизма есть риск умереть. По его словам, показатель летальных исходов в мире составляет от 4% до 8%.

«К сожалению, ботулизм — это весьма серьезная болезнь. В мире официальные цифры летальных исходов где-то от 4% до 8%. То есть из 100 человек восемь могут умереть. Мы стараемся, но сократить число летальных исходов трудно. Мы ничего с этим сделать не можем», — заявил он в комментарии NEWS.ru.

Инфекционист Юрий Венгеров сообщил, что ботулизм крайне опасное заболевание, которое вызывается токсинами бактерии Clostridium botulinum, живущей в различных природных средах.

«Это крайне тяжелое заболевание, ранее ботулизм был почти на 100% смертельным. Характеризуется параличом мышц и нарушением или остановкой дыхания. Передается через пищу, раны», — отметил он.

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