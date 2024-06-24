В Минздраве назвали количество пациентов с ботулизмом по России Минздрав: в больницах России осталось 218 человек с последствиями ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских больницах остаются 218 человек с последствиями ботулизма, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Представитель ведомства уточнил, что 38 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 150 пациентов уже выписались.

На стационарном лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма, в том числе один ребенок. 38 пациентов — на искусственной вентиляции легких, — сказал он.

Алексей Кузнецов уточнил, что больницы покинул 151 человек. В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что 15 человек, заболевших ботулизмом, выписаны из медучреждений в Нижегородской области и в Москве.

Ярославская, Тамбовская и Костромская области пополнили список регионов, где распространяется заболевание. По данным Telegram-канала «112», в больницу с ботулизмом попали еще четыре человека. Общее количество заболевших составило 375. Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести.

В Казани в понедельник выписали трех человек, поступивших в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора А. Ф. Агафонова с ботулизмом. Лечение проходят еще 15 пациентов. Медики отмечают у них положительную динамику. Оставшиеся 15 заболевших находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Россиянам ранее объяснили, как распознать ботулизм. Заболевание отличается от отравления наличием выраженной сухости во рту.