В Казани выписали первых пациентов с ботулизмом Из больницы Казани выписали троих пациентов с ботулизмом

Из Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова (РКИБ) в Казани выписали троих пациентов, поступивших с ботулизмом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения. Лечение продолжают проходить 15 человек. Отмечается, что у них наблюдается положительная динамика.

Из стационара РКИБ выписали трех пациентов, поступивших с ботулизмом. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей. Наблюдается положительная динамика, — говорится в сообщении.

Ранее одна из заболевших ботулизмом жительниц Казани опубликовала видео, где она пытается произнести «33-я артиллерийская бригада» — это дается тяжело. По словам женщины, она ежедневно проверяет, восстанавливается ли речь и мышечная активность. Помимо этих нарушений, у пострадавшей с трудом открывается один глаз.

Более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Источником заражения послужила продукция «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «Савон-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке).