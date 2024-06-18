Россиян массово травят едой: кто виноват во вспышке ботулизма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Три человека задержаны по делу об отравлении более 120 москвичей, которые заказывали блюда в сервисе доставки «Кухня на районе», новые случаи заражения ботулизмом выявлены в Нижнем Новгороде и Казани. Всего на данный момент насчитывается 149 пострадавших от отравления. NEWS.ru выяснил, что такое ботулизм, кто виноват во вспышке болезни и как выбирать еду чтобы не заразиться.

Как начиналась вспышка ботулизма в Москве

15 июня десять москвичей были госпитализированы с диагнозом «ботулизм». Накануне они заказывали салат с фасолью и тунцом и лобио в «Кухне на районе». Все пострадавшие поступили в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позже количество пациентов в Москве возросло до 121 человека, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Новые случаи заражения ботулизмом зарегистрированы в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 пациентов в каждом городе. Пострадавшие тоже заказывали блюда в «Кухне на районе».

В столичном Роспотребнадзоре заявили, что всю зараженную продукцию на складах нашли и изъяли. «Кухня на районе» тем временем приостановила работу, в офисах компаний «Экстра-2024» (фирма по продаже овощей и фруктов), «Локалкитчен» (управляет рестораном «Кухня на районе») и «Умный ретейл» (управляет сервисом по доставке еды «Самокат») прошли обыски.

СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых, заявили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

«В настоящее время задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в СК завели дело о нарушении закона о миграции: в ходе расследования массового отравления ботулизмом выявлен факт незаконной регистрации иностранцев.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто виноват во вспышке ботулизма

Врач-инфекционист, главный внештатный специалист Московской области по инфекционным болезням у детей Елена Мескина предположила в беседе с NEWS.ru, что на предприятиях, которые проверили после заражения москвичей ботулизмом, найдутся нарушения.

«Я вас уверяю, что там точно будут нелегальные источники поставок, просрочка, несоблюдение технологии приготовления или что-то еще. Стольких случаев отравления не может быть, если там все соблюдено. Опыт работы у меня большой, я точно знаю: как только есть вспышка, тем более такая крупная, причина всегда в грубейших нарушениях», — высказала мнение она.

Врач добавила, что для ботулизма нынешняя вспышка очень крупная. Мескина напомнила: пищевое отравление входит в список страховых случаев и порекомендовала пострадавшим не просто написать жалобу, но и связаться со страховыми компаниями.

«И пусть они взыскивают с нарушителей деньги за потерю личного здоровья», — заключила врач.

Что такое ботулизм и чем он опасен

Елена Мескина рассказала, что ботулизм — это заболевание, вызванное бактерией Clostridium botulinum. Ее особенность состоит в том, что она выделяет очень сильный токсин (ботулотоксин).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Даже маленькое количество ботулотоксина может вызвать тяжелое заболевание, ведь яд взаимодействует с определенными рецепторами нервной системы, в результате чего развиваются параличи органов дыхания, глотания, зрения и других. В конечном счете, если человеку не оказать помощь, велика вероятность, что он умрет», — сообщила Мескина.

Она добавила, что ботулизм возникает из-за употребления в пищу продуктов, которые содержат не столько саму бактерию, сколько выработанные ею яды.

«Ботулизм — это одна из самых страшных кишечных инфекций, потому что она дает наиболее тяжелые последствия. А время на реакцию в случае заражения — несколько часов», — объяснила врач.

Инфекционист уточнила, что ботулизм незаразен и не передается от человека к человеку.

Какие у ботулизма симптомы

Елена Мескина рассказала, что первые симптомы ботулизма — нарушение глотания, появление «мушек» или пелены перед глазами, общая слабость.

«Со временем человек не может проглотить ни воду, ни пищу, а после просто не может дышать. При этом люди обычно находятся в полном сознании — не происходит обмороков, не поднимается высокая температура», — подчеркнула врач.

По ее словам, тяжелая симптоматика может развиться за короткое время — от нескольких часов до суток. Все зависит от того, какое количество яда человек употребил с пищей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Токсин скапливается в продукте гнездами: в одних органах его может быть больше, в других меньше. И если вся семья ест один и тот же продукт, один может заболеть сильно, а другой отделается легкими симптомами», — объяснила Мескина.

Насколько сложно лечится ботулизм

Пациентов с ботулизмом обычно сразу направляют в реанимацию, рассказала Елена Мескина. Им вводят специальную сыворотку против ботулизма. Но если дыхание уже затруднено, то пациента подключают к аппарату ИВЛ.

«Ботулизм лечится, но лечение сложное и долгое. Острый период может занять 2–3 недели, а дальше на восстановление может уйти несколько недель и даже месяцев», — заключила Мескина.

В каких продуктах могут содержаться бактерии и токсины ботулизма

Елена Мескина рассказала, что бактерия ботулизма не любит кислородную среду, поэтому, как правило, она развивается в продуктах, которые хранятся в виде консервов или в вакууме.

«Это консервы — мясные, рыбные, овощные, грибы. Бактерия может жить и выделять токсин в колбасах, неправильно приготовленных мясных или рыбных деликатесах в вакуумной упаковке, особенно домашнего производства», — сообщила врач.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, ботулотоксин обнаруживают в низкокислотных консервированных овощах, таких как зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла, в ферментированной, соленой и копченой рыбе, ветчине и сосисках. Иногда бактерию находят в продуктах промышленного приготовления. Однако Елена Мескина уточнила, что распознать бактерии и токсины ботулизма в готовом блюде в принципе невозможно, в продуктах тоже крайне сложно.

Что делать, чтобы не заразиться ботулизмом

Елена Мескина дала несколько советов, как не заразиться ботулизмом. Во-первых, она порекомендовала ни в коем случае не есть продукты из вздувшейся тары.

«Если банка бомбажная (со вспученной крышкой или дном под воздействием образовавшихся в ней газов. — NEWS.ru), то ее нужно немедленно выбросить. Когда микробы размножаются, параллельно выделяются токсин и газ, что приводит к вздутию», — сказала врач.

Она добавила, что если через стекло банки видны пузырьки воздуха, то такой продукт тоже надо однозначно выкинуть. Однако эти рекомендации не всегда срабатывают, уточнила Мескина.

«Я хочу подчеркнуть: если в банке токсина мало, то мы можем никакого вздутия или пузырьков воздуха не увидеть. Даже без каких-либо подозрительных признаков внутри может быть токсин. И для отравления хватит очень маленького его количества. Поэтому невозможно себя обезопасить на 100%», — сообщила она.

Тем не менее врач не рекомендует покупать самодельные консервы с рук. По ее словам, в магазинах и на предприятиях вся продукция все-таки проходит через разные проверки, там должны соблюдать технологические правила, в отличие от домашнего производства.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Токсин разрушает и хорошая термическая обработка продукта, если он подлежит обработке. Понятно, что мы не будем варить соленые огурцы, но, если есть возможность обработать продукт, лучше это сделать», — посоветовала Мескина.

Она добавила, что в кафе надежнее не выбирать сырые блюда, салаты со свежими или консервированными продуктами в составе. Кроме того, лучше покупать продукты только в проверенных магазинах, кафе или ресторанах.

«Надо попробовать продукт или блюдо. Если кажется, что вкус или качество не то, надо выбросить, не пожалеть денег», — заявила врач.

По мнению Мескиной, ответственность, безусловно, в первую очередь лежит на производителях продуктов и предприятиях общественного питания. Они должны следить, где и что на кухне лежит, порядок ли там, из чего блюда готовятся, как упакованы и приготовлены продукты.

«Но есть недобросовестные производители, которые не выполняют жесткого регламента по приготовлению пищи, не соблюдают товарного соседства. Кажется, это мелочи, но они приводят к таким тяжелым последствиям, как в Москве», — заявила врач.

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