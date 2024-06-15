Врач назвала неочевидные вредные свойства бананов Гастроэнтеролог Тимощенко: бананы противопоказаны людям с больными почками

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За счет высокого содержания углеводов в составе, бананы являются прекрасным источником энергии, однако они вредны для людей, у которых есть болезни почек или проблемы с кишечником, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, это лакомство прекрасно подойдет в качестве легкого перекуса, но важно им не переедать.

Чрезмерное употребление бананов может негативно отражаться на состоянии здоровья пациентов с хроническими заболеваниями почек, у лиц, принимающих калий-сберегающие диуретики или некоторые препараты для снижения давления, — пояснила врач.

Тимощенко предупредила, что полноценно заменить прием пищи банан не сможет, так как способен вызвать резкое повышение инсулина и впоследствии возникающее чувство голода. Кроме того, избыточное употребление спелых бананов повышает риски вздутия живота и даже послабления стула у лиц с синдромом раздраженного кишечника, так как содержат в себе фруктаны, пояснила гастроэнтеролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог видновской КБ Людмила Сухорукова предупредила, что здоровому человеку не стоит есть более пяти зрелых бананов в день. Она добавила, что для детей эта норма должна быть меньше. Эксперт предупредила, что серьезное увлечение бананом может привести к набору веса, тошноте, диарее, запорам, а также к вздутию живота и метеоризму. Кроме того, продукт является потенциальным аллергеном.