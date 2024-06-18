Число россиян с подозрением на ботулизм возросло Число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149, сообщил Telegram-канал «112». В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.

Более половины госпитализированных остаются в тяжелом состоянии. Несколько человек находятся на искусственной вентиляции легких. По данным канала, все они заказывали салаты с тунцом и фасолью в компании «Кухня на районе», сервис в настоящее время приостановил работу по всей России. Возбуждены уголовные дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Первые случаи ботулизма были выявлены у москвичей вечером 15 июня после употребления рыбной продукции. Telegram-канал SHOT писал, что попавшие в больницы с подозрением на ботулизм употребили салат лобио компании ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт». По данным канала, Роспотребнадзор приостановил оборот продукции этих компаний до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявили продукты, которые могли вызвать симптомы ботулизма. По ее словам, их распространение приостановлено.