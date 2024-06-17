Вспышка ботулизма в Москве: новости 17 июня, заразились свыше 100 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Москвы продолжают поступать в медицинские учреждения с подозрением на ботулизм. Общее число госпитализированных превысило 100 человек. Какие известны последние новости о случаях инфекции на сегодня, 17 июня?

Сколько жителей Москвы госпитализированы с ботулизмом

По информации Telegram-канала «112», жители столицы продолжают обращаться в больницы с симптомами ботулизма, на настоящий момент были госпитализированы более 100 человек.

«По информации нашего источника, в день регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Их тщательно обследуют. До готовности результатов анализов ставят диагноз „гастроэнтерит“», — уточнил канал.

По данным «112», контролирующие органы продолжают проверять компании, доставившие людям спровоцировавшие инфекцию продукты, их работа приостановлена.

По факту массового отравления жителей Москвы было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей. Сейчас следователи проводят обыски в местах реализации продуктов питания, допрашивают потерпевших и свидетелей, изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию, заявили в столичном СУ СКР.

Какие продукты вызвали отравление

Первые случаи ботулизма были выявлены у москвичей вечером 15 июня после употребления рыбной продукции. Тогда 10 человек были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Telegram-канал SHOT сообщает, что попавшие в больницы с подозрением на ботулизм жители Москвы употребили салат лобио компании ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт». По данным канала, Роспотребнадзор приостановил оборот продукции этих компаний до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Как сообщает «112», накануне в московских компаниях, доставлявших еду с ботулизмом, прошли обыски и выемки документов.

«Следователи и санитарные врачи пришли в „Экстра-2024“, „ Локалкитчен“ и „Умный ретейл“. Именно эти компании накормили людей тунцом и лобио, после которых пострадавшие попали в больницы», — говорится в сообщении канала.

Может ли больной ботулизмом заразить окружающих

Больной ботулизмом крайне опасен и может заразить окружающих, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

По словам медика, инкубационный период ботулизма — пять суток, затем возникают тяжелейшие симптомы отравления, такие как рвота, схваткообразные боли в животе, диарея и, что самое главное, повреждение нервной системы. Также к симптомам отравления относится появление «сетки перед глазами», раздвоение в глазах и нарушение дыхания.

«Заболевший опасен для окружающих, так как основным механизмом передачи считается фекально-оральный путь. Также бывает раневой ботулизм при попадании земли в рану», — отметил Умнов.

Хирург уточнил, что лечение заключается в выведении токсина, восстановлении дыхательной, сердечной деятельности, восстановлении водно-электролитного баланса. Для нейтрализации токсина применяют противоботулиническую сыворотку.

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