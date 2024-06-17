Ракова: определена продукция, которая могла вызвать симптомы ботулизма

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Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявили продукты, которые могли вызвать симптомы ботулизма, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, которые приводит ТАСС, их распространение приостановлено.

Управлением Роспотребнадзора по г. Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено, — сказала Ракова.

Кроме того Анастасия Ракова сообщила, что более 120 жителей столицы обратились в больницы с симптомами ботулизма. По ее данным, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Отмечается, что угрозы жизни для пациентов нет.

Первые случаи ботулизма были выявлены у москвичей вечером 15 июня после употребления рыбной продукции. Telegram-канал SHOT писал, что попавшие в больницы с подозрением на ботулизм жители Москвы употребили салат лобио компании ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт». По данным канала, Роспотребнадзор приостановил оборот продукции этих компаний до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.