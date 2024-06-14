Россиян предупредили о последствиях кишечной инфекции Инфекционист Вознесенский: кишечная инфекция может привести к летальному исходу

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Кишечная инфекция может привести к летальному исходу при длительном течении болезни, заявил в беседе с ОТР доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он призвал не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.

Если рвота больше трех-четырех раз, если жидкий стул больше пяти раз, если температура выше 38 градусов, то это те моменты, которые требуют незамедлительного вызова скорой помощи, — уточнил Вознесенский.

Инфекционист также добавил, что интоксикация с высокой температурой может спровоцировать появление инфекционно-токсического шока, а тот — смерть. По его словам, такая болезнь особенно опасна для детей до пяти лет, несовершеннолетних с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, людей с ослабленным иммунитетом, а также пенсионеров с хроническими заболеваниями органов и систем. Вознесенский обратил внимание, что симптомами отравления являются рвота, боль в животе, жидкий стул, высокая температура.

Число госпитализированных после массового отравления в городе Буйнакске Республики Дагестан ранее увеличилось до 164 пациентов. При этом местные врачи смогли выписать домой 64 человека, у которых прежде диагностировали вышеуказанное заболевание.