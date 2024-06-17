Инфекционист оценил вероятность смерти госпитализированных с ботулизмом Инфекционист Никифоров: госпитализированные с ботулизмом в Москве могут умереть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

У госпитализированных с ботулизмом в Москве есть риск умереть, предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что показатель летальных исходов в мире составляет от 4 до 8%. По словам специалиста, на 100 пациентов приходится восемь смертей.

К сожалению, ботулизм — это весьма серьезная болезнь. В мире официальные цифры летальных исходов где-то от 4 до 8%. То есть из 100 человек восемь могут умереть. Мы стараемся, но сократить число летальных исходов трудно. Мы ничего с этим сделать не можем, — пояснил Никифоров.

Он уточнил, что в случае заражения инфекцией госпитализации не избежать. Инфекционист отметил, что при появлении симптомов нужно срочно вызывать скорую помощь. Он добавил, что сейчас пациенты стали чаще поступать с данным диагнозом.

Необходимо срочно вызывать скорую помощь. Дальше уже мы в больнице сделаем все, что нужно, все, что в наших силах. Иногда болезнь далеко заходит, и мы справиться не можем. Сейчас стали чаще поступать пациенты с данной инфекцией. Сейчас у нас пока все живы, умирать не собираются, — заключил Никифиров.

Ранее стало известно, что общее количество жителей Москвы, госпитализированных с подозрением на ботулизм, превысило 100 человек. В столичные больницы продолжают обращаться люди с признаками инфекции.