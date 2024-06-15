Уголовное дело возбудили в связи с массовым отравлением салатами в Москве В Москве завели уголовное дело после отравления свыше 10 человек салатами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей, возбуждено по факту массового отравления жителей Москвы, сообщила пресс-служба столичного СУ СКР. Более 10 человек госпитализировали после употребления салата лобио компании ООО «Локалкитчен» и салата с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят обыски в местах реализации продуктов питания, допрашивают потерпевших и свидетелей, изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Также подготавливаются материалы для назначения рядя экспертиз.

Хирург Александр Умнов заявил, что ботулизм, которым заразились порядка 10 москвичей после употребления рыбной продукции, представляет собой инфекционное заболевание, вызванное бактерией Clostridium botulinum. По его словам, чаще всего эта бактерия встречается в консервированных грибах и тушенке. Споры Clostridium botulinum выдерживают кипячение до 100 градусов около семи часов. Врач посоветовал не есть продукты из вздувшейся консервной банки.