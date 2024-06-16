Заражение ботулизмом в Москве: какие продукты вызвали, число пострадавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московских компаниях, которые поставляли еду с ботулизмом, прошли массовые обыски и изъятие документации, сообщает Telegram-канал «112». Какие последние новости об отравлении в столице?

Когда и почему началось отравление в Москве

Вчера утром, 15 июня, стало известно, что после употребления рыбной продукции 10 москвичей были госпитализированы с диагнозом «ботулизм».

Известно, что трое ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Все они были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им оказывается вся необходимая помощь.

«Как минимум восемь человек попали в больницу, после того как поели консервированного тунца и лобио в Москве. У них диагностировали симптомы отравления и подозрение на ботулизм. Сейчас все пациенты находятся в инфекционных отделениях в разных больницах столицы, они в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, приостановлена», — сообщал Telegram-канал SHOT.

В столичном Роспотребнадзоре заявили, что реализация данной продукции была приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, а также выясняются поставщики и изготовители.

«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители. По информации департамента здравоохранения города Москвы, массового отравления ботулизмом в Москве нет, речь идет о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку», — сообщили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возбуждено ли уголовное дело, сколько всего пострадавших

В пресс-службе столичного СУ СКР вчера пояснили, что по факту массового отравления людей в Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки. В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели», — рассказали в ведомстве.

Авторы Telegram-канала «112» отметили, что сегодня в московских компаниях, доставлявших еду с ботулизмом, прошли обыски и выемки документов.

«Следователи и санитарные врачи пришли в „Экстра-2024“, „ Локалкитчен“ и „Умный ретейл“. Именно эти компании накормили людей тунцом и лобио, после которых пострадавшие попали в больницы», — заявили журналисты.

По данным Telegram-канала Mash, количество госпитализированных москвичей с диагнозом "ботулизм" выросло до 18 человек.

«До 18 человек увеличилось количество госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой. Продажу продукции ООО „Локалкитчен“ (бренд „Кухня на районе“) и ООО „Гастропорт“, которые, по данным Роспотребнадзора, производили блюда, остановили», — говорится в публикации.

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