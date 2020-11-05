Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

https://static.news.ru/photo/1d8a8124-1f88-11eb-b760-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин удостоил ордена Пирогова руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Соответствующее распоряжение опубликовали 5 ноября 2020 года на официальном портале правовой информации.

Награду присудили Скворцовой «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд», говорится в тексте документа.

В России 19 июня 2020 года были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

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