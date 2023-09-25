Попрошайничество и продажа голосов: что не так со сторис в Telegram-каналах Как это повлияет на бизнес и кому выгоден новый инструмент, рассказали эксперты NEWS.ru

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Telegram появилась новая функция — теперь каналы могут публиковать сторис. Однако получить такое право может не каждый из них. Эта функция будет доступна, если пользователи платных премиум-аккаунтов активно проголосуют за канал. Зачем Павел Дуров и другие разработчики мессенджера придумали такую сложную систему и станут ли сторис популярным инструментом — в материале NEWS.ru.

Как публиковать сторис в Telegram-канале

Для того чтобы канал смог публиковать сторис, ему нужно собирать голоса пользователей, имеющих премиум-аккаунты. В сообщении разработчиков Telegram объясняется, как это работает.

«Теперь пользователи Telegram могут подарить своим любимым каналам возможность публиковать истории. Подписка Telegram Premium предоставляет один голос, который вы можете отдать любому каналу. Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет ежедневно публиковать для всех подписчиков 1 дополнительную историю», — пишут разработчики.

Функция голосования в Telegram названа «бустом». Владельцы каналов очень ждали запуска этой функции, но способ получить право на публикацию такого контента вызывает у них недоумение, рассказала сооснователь коммуникационного агентства Юлия Загитова.

«Сторис в Telegram привлекают больше клиентов, и каналы получают дополнительную монетизацию. Telegram сказал о том, что сторис будут получать только те каналы, которые в течение суток смогут добиться нужного количества буста. Вообще, система очень сложная, и остается много вопросов. Будут ли обнуляться те бусты, которые дали подписчики сегодня, если мы захотим завтра получить должное количество?» — говорит Юлия Загитова.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Управляющий партнер агентства, занимающегося пиаром в социальных сетях, Денис Терехов рассказал NEWS.ru, что пока в Telegram мало у кого появились сторис: это либо очень маленькие каналы, либо очень большие.

«А середнячки остались вообще без них. И как дальше это будет развиваться, пока не очень понятно», — добавил он.

Управляющий партнер пиар-агентства Мария Гусакова отметила в разговоре с NEWS.ru, что Telegram-каналы теперь будут вынуждены «попрошайничать» — призывать своих подписчиков с премиум-аккаунтами голосовать ежедневно только за них. Иначе бусты минусуются.

«Система работает просто: пользователю дается право отдать свой буст за один канал в сутки. Но если сегодня он проголосовал за блогера Х, а завтра ему интересен Y и он за него голосует, то у X будет 1 буст. Соответственно, если человек не переголосовал, то буст остается у прежнего канала. Из этого можно сделать вывод: бусты будут расти только у тех, кто напоминает о них хотя бы раз в сутки, если не больше. Тут вытекает еще один минус для бизнеса — со стороны ежедневный постинг „отдайте нам свой голос“ будет выглядеть очень несерьезно, пойдут отписки», — считает Гусакова.

Зачем в Telegram ввели такую сложную систему

Денис Терехов считает, что Павел Дуров и команда разработчиков Telegram придумали такую сложную систему для публикации сторис по двум причинам.

«Я думаю, что Дуров снова всех перехитрил. Он придумал систему, когда ты, по сути, каждый день должен подтверждать свою авторитетность. Прежде всего это нужно, чтобы бороться с накрутками. Действительно очень сложно представить, что кто-то создаст армию ботов для подобного голосования, оплатив столько премиум-аккаунтов в Telegram», — говорит Денис Терехов.

По его мнению, введение этой системы также связано с монетизацией мессенджера — разработчики призывают большее количество пользователей покупать премиум-подписку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сейчас Telegram — это самый продвинутый мессенджер с понятной системой монетизации. Это премиум-аккаунты, которые дают пользователям маленькие радости и стимулируют других людей уговаривать своих друзей тоже их заводить. Мне кажется, что таким образом Дуров пытается заставить каждого человека подписаться на премиум хотя бы ненадолго», — добавил Денис Терехов.

Будут ли популярны сторис в Telegram

По мнению Дениса Терехова, сторис — это очень популярный формат контента в соцсетях, который другие пользователи могут увидеть лишь в течение суток.

«Не нужно ничего помнить, это такая жизнь в моменте. Прелесть сторис состоит в том, что это формат, который позволяет рассказать нам о нашей жизни здесь и сейчас. Для них не нужно писать длинные умные тексты, не нужно думать, как ты выглядишь. Ты просто в моменте поделился кусочком своей жизни», — отметил Денис Терехов.

В Telegram сторис стали такими же популярными, как, например, в свое время в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), заявил в беседе с NEWS.ru директор PR-агентства Вадим Горжанкин. По его словам, большинство пользователей до сих пор не знают, что они могут публиковать сторис.

Фото: Telegram

«Какой-то сенсации по поводу личных сторис в Telegram не было. Относительно вяло все это произошло. Но для каналов сторис может быть достаточно перспективным инструментом», — считает Вадим Горжанкин.

Кому сторис помогут в развитии Telegram-каналов

По его мнению, сторис станут интересными аудитории только в каналах с вовлеченными подписчиками. В качестве примера он привел закрытые профессиональные каналы, например для физиков-ядерщиков.

«Это профессиональное сообщество, информация в таком канале интересна только этим людям и больше никому. И его подписчики действительно внимательно следят за публикациями», — говорит Вадим Горжанкин.

Как добавил эксперт, сторис смогут хорошо работать в каналах блогеров-миллионников или медийных личностей, так как у таких людей аудитория достаточно вовлеченная.

«Развивать бизнес с помощью сторис в Telegram вряд ли получится. Например, для маленькой кондитерской сторис в Telegram будут бесполезны. На такие каналы люди, как правило, подписываются и потом тут же забывают об этом или заходят туда крайне редко, если нужно купить торт на праздник. Подписчики канала кондитерской не будут следить за каждой сторис», — говорит он.

Мария Гусакова сообщила, что новый формат будет практически недоступен не только для небольших компаний, но и для крупных брендов.

«Если посмотреть показатели крупных брендов, которым надо набрать около 1000 бустов, там с трудом доходит до 100 лояльных премиумов. Тут понятно направление мыслей аудитории: „Нам интереснее послушать человека, который поведает смешную историю, чем посмотреть, какую новую коллекцию выпустил магазин одежды“. Конечно, это же все есть внутри каналов... Да и нам как агентству, сотрудничающему с крупными брендами, не очень ясно, что можно уместить в одну историю. Поэтому игра пока не стоит свеч», — объяснила Мария Гусакова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где пользователи Telegram начали продавать голоса

После запуска сторис в Telegram для каналов некоторые пользователи с премиум-аккаунтами начали продавать свои голоса. Такие объявления появились, в частности, на Avito. Средняя стоимость одного голоса — около 100 рублей, оптом — скидка. По мнению Дениса Терехова, такая «распродажа» продлится недолго и массового распространения не получит.

«Это не будет иметь массовый характер, потому что пока сторис в Telegram — это слишком неочевидная история. Пока непонятно до конца, как они будут действовать на аудиторию. Я думаю, что продажа голосов не будет развиваться как серьезный бизнес», — считает Денис Терехов.

Вадим Горжанкин предположил, что продажа голосов — логичная реакция пользователей с премиум-аккаунтами. Так, по его словам, было всегда и во всех соцсетях.

«Все у нас продается рано или поздно в любой соцсети: голоса, лайки, просмотры. Это неизбежно, это есть и будет. Но Telegram всегда был самой честной соцсетью с точки зрения подписчиков. Там есть, конечно, накрученные каналы, но их относительно немного. Поэтому я не думаю, что для каналов будет большой проблемой собрать голоса для публикации сторис. Тем более, что там установлено процентное соотношение: большим каналам нужно много голосов, маленьким — мало», — сказал Вадим Горжанкин.

Читайте также:

Павел Дуров: как живет создатель VK и Telegram

Стало известно о новой мошеннической схеме в Telegram

10 лет в «телеге»: сможет ли Telegram заменить весь интернет