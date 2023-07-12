В Госдуме разработали способ защиты подписчиков онлайн-сервисов Депутат Немкин: онлайн-сервисы обяжут напоминать клиентам об окончании срока подписки

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Госдума в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект, согласно которому онлайн-кинотеатры и другие платные сервисы будут обязаны напоминать клиентам об окончании срока подписки, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, организаторов «подписочных ловушек» в перспективе могут начать штрафовать.

Он пояснил, что интернет-сервисы зачастую практикуют автоматическое продление подписки без явного предупреждения. Пользователь мог когда-то где-то посмотреть за плату один фильм и забыть об этом, но спустя месяц, полгода или даже год онлайн-кинотеатр напомнит о себе списанием денег с карты.

Непрозрачные правила выставления счетов за подписки, сложные процедуры их отмены и плохая коммуникация с сервисами чаще всего оставляют потребителей с подписками, которыми они не пользуются, — рассказал депутат.

Согласно новому законопроекту, в обязанности интернет-сервисов войдет предупреждение клиентов не менее чем за сутки о списании денег за подписку. При этом уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки, рассказал парламентарий.

Он уточнил, что годовая выручка от подписок на цифровой контент в России достигает 180 млрд рублей. При этом уже имеющиеся подписчики формируют больше 70% доходов.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года. Авторы уверены, что это даст бизнесу достаточно времени для адаптации к новым требованиям. За нарушения в перспективе могут быть введены штрафы.

Ранее стало известно, что сервис «Яндекс.Музыка» будет проверять загружаемый контент на чувствительные темы. Песни будут сначала проверяться при помощи технологий машинного обучения, а затем модераторами. Такая мера направлена в том числе на защиту детей и обеспечение комфорта пользователей.