Россияне выбрали любимую соцсеть ВЦИОМ: россияне больше всего времени проводят в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне больше всего времени проводят в социальной сети «ВКонтакте», такие данные стали известны из исследования ВЦИОМ. Отмечается, что в среднем человек пользуется этим приложением и его сервисами 129 минут в день. Вторым по популярности оказался TikTok, в котором интернет-пользователи проводят до 125 минут в день, а третью строчку занял Telegram — в среднем его используют 123 минуты в день.

По данным исследования, большинство россиян пользуются мессенджерами и социальными сетями ежедневно. В среднем общее количество времени, которое пользователь проводит в них, составляет 272 минуты, то есть четыре с половиной часа. Молодежь от 18 до 24 лет обогнала по данному показателю всех остальных россиян — на чтение ленты, звонки, обмен сообщениями они тратят более восьми часов в день.

Наиболее активная аудитория — молодежь 18-24 лет (92%) и 25-34 лет (94%). Просмотр контента и обмен сообщениями обогнали по популярности такие активности как пешие прогулки, просмотр телевизора, чтение и занятие спортом. Чаще всего пользователям интересны новостные (77%), образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) сообщества. Также 24% пользователей интересуются страницами о путешествиях, а 20% подписаны на группы о природе и домашних животных. Психологией интересуются 22% россиян, а медициной — 20%.

К новым соцсетям и мессенджерам, даже при условии их высокой популярности, 49% опрошенных относятся с опаской. Они соглашаются зарегистрироваться в них только по работе или по рекомендации близких и друзей.

Ранее стало известно, что месячная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в июле выросла на 5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составила 87,6 млн человек. В пресс-службе компании отметили, что соцсеть остается лидером в своем сегменте по месячной аудитории в России.