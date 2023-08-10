Названа самая популярная социальная сеть в России «ВКонтакте» осталась лидером среди соцсетей по месячной аудитории в России

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В минувшем июле месячная аудитория социальной сети «ВКонтакте» выросла на 5% процентов в сравнении с тем же месяцем годом ранее и составила 87,6 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВК. Там отметили, что соцсеть остается лидером в своем сегменте по месячной аудитории в России.

«ВКонтакте» достигла рекордного показателя месячной аудитории в России. В июле 2023 года аудитория «ВКонтакте» увеличилась на 4,1 млн по сравнению с прошлым годом и составила 87,6 млн. Это наибольший показатель среди всех социальных сетей в рунете, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что ежемесячно сетью пользуется 85% аудитории русского сегмента Интернета. При этом самыми востребованными у пользователей являются видео, лента новостей и лента рекомендаций, мессенджер, сообщества и платформа VK Mini Apps. Ежедневно число просмотров в сервисе «VK Видео» составляет почти 1 млрд не считая клипы, а в «VK Клипах» — 1 млрд.

Вместе с тем, мессенджер Telegram обгоняет «ВКонтакте» по среднему охвату за месяц и составляет 54,3 млн пользователей против 52,6 млн у ВК. Такие данные за июль текущего года приводит Mediascope.

Ранее исследования, проведенные приложением «VK Мессенджер», показали, что чат-боты являются весьма популярным инструментом на рынке услуг в России. Согласно данным опроса, о чат-ботах знают 90% россиян, при этом почти три четверти (73%) граждан являются активными пользователями этих инструментов. Среди преимуществ чат-ботов пользователи отмечают оперативность в решении вопросов и точность, в которой нет места ошибкам и человеческому фактору.