«VK Мессенджер» выяснил долю россиян, общающихся с чат-ботами «VK Мессенджер»: почти три четверти россиян являются активными пользователями чат-ботов

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Чат-боты являются весьма популярным инструментом на рынке услуг в России, говорится в результатах исследования, проведенного приложением «VK Мессенджер». Согласно данным опроса, о чат-ботах знают 90% россиян, при этом почти три четверти (73%) граждан являются активными пользователями этих инструментов.

Среди преимуществ чат-ботов пользователи отмечают оперативность в решении вопросов и точность, в которой нет места ошибкам и человеческому фактору. При этом те, кто скорее не планирует прибегать к помощи виртуальных помощников, объясняют это тем, что они не могут заменить человека в решении сложных вопросов.

Как уточняется, чаще всего россияне пользуются чат-ботами в приложениях банков или в мессенджерах (по 59%), а также на сайтах товаров и услуг. Особенно часто с чат-ботами в мессенджерах взаимодействует молодежь 14–18 лет (71%).

Особое внимание пользователи уделяют безопасности при использовании чат-ботов, говорится в исследовании. Почти 75% опрошенных в первую очередь проверяют наличие ссылки на чат-бот в официальном сообществе или на официальном сайте бренда. Две трети признались, что для них важно наличие у чат-бота галочки верификации от платформы, на это особенно обращают внимание пользователи в возрасте 14–18 лет (81%). Играет роль и популярность: для 37% важно, чтобы чат-бот был в тренде, а для 34% — чтобы в названии бота присутствовал известный бренд.

Чат-боты уже несколько лет — неотъемлемая часть коммуникации бизнеса с клиентами. Мы как платформа помогаем компаниям из самых разных сфер стать ближе к своей аудитории: ежемесячно в «VK Мессенджере» 25 млн пользователей взаимодействуют с более чем 400 тысячами чат-ботов, — рассказал вице-президент VK, глава VK Мессенджера Фарит Хуснояров.

В исследовании, проводившемся методом онлайн-опроса, приняли участие более 1200 жителей крупных городов России в возрасте от 14 лет.

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