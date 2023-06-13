«ВКонтакте» подготовила приложение к 20-летию «Смешариков»

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

К 20-летию мультсериала «Смешарики» создатель проекта группа компаний «Рики» и социальная сеть «ВКонтакте» подготовили специальное приложение. «СмешАпп» объединит разнообразный контент по вселенной анимационного сериала: все выпуски, короткие ролики, аудиосказки, музыку и подкасты. Пользователей также ждут интересные игры, тесты, конкурсы и возможность поучаствовать в розыгрышах. Кроме того, на базе приложения появится магазин мерча и сувениров.

Директор по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александр Володин подчеркнул, что «Смешарики» стали одним из самых успешных мультсериалов.

За 20 лет с выхода первой серии «Смешарики» успели стать одним из самых успешных и легендарных российских мультсериалов, вокруг которого появилась целая вселенная с играми, подкастами и самым разнообразным контентом. Поразительно осознавать, что за это время уже подросло новое поколение пользователей «ВКонтакте». Мы надеемся, что «СмешАпп» поможет объединить многолетних поклонников мультфильма, которые выросли на приключениях героев, и найти новых фанатов среди нашей молодой аудитории, — отметил Володин.

За каждый раздел в приложении ответственен один из героев мультфильма. Так, Крош поможет освоиться в мини-играх, Совунья расскажет о подкастах и музыкальных подборках, Копатыч покажет все серии «Смешариков», Ежик поможет сориентироваться в магазине подарков, а Лосяш расскажет все последние новости из жизни Ромашковой долины. В «СмешАппе» также будут уникальные эмодзи-статусы, характеризующие героев вселенной и включающие их коронные фразы. Пользователи смогут собрать уникальную обложку для своего профиля «ВКонтакте», поучаствовать в тематических челленджах в «VK Клипах» и получить NFT-коллекцию со «Смешариками».

ГК «Рики» также открыл в Москве в общественном пространстве «Хлебзавод» выставку «Искусство быть круглым» в честь юбилея мультсериала. Каждая зона соответствует образу одного из героев. В библиотеке Лосяша посетители познакомятся с приложением, а в комнате Нюши смогут отправить вопрос в чате «ВКонтакте» и получить ответ от персонажа.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее запустила программу обучения для администраторов крупных пабликов с целью повышения качества контента и эффективного использования рекламных инструментов. Об этом рассказал пользователь Сети, который был приглашен участвовать в этой программе.