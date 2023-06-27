В Telegram появятся сторис: в чем их отличие от Instagram и «ВКонтакте» Почему Павел Дуров решил ввести новый формат в мессенджере и как он будет работать

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Павел Дуров заявил, что уже в июле в Telegram появится функция сторис. Как уточнил основатель мессенджера, сначала он выступал против введения этого формата, но «более половины всех запросов» пользователей были связаны именно с «историями». Насколько новая функция окажется востребованной и чем будет отличаться от такой же в других социальных сетях — выяснил NEWS.ru.

Почему Павел Дуров решил добавить в Telegram сторис

Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в течение многих лет пользователи просили разработчиков внедрить в Telegram формат сторис.

«Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со сторис. Изначально мы были против этого, поскольку сторис уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим сторис — в формате Telegram», — сообщил Дуров.

Вскоре завершится тестирование нового формата, юзеры смогут пользоваться сторис уже в начале июля.

Что известно о Telegram-сторис

Дуров добавил, что люди смогут сами решить, кто будет просматривать каждую из историй — все юзеры, только контакты с возможными исключениями либо несколько выбранных контактов или список ближайших друзей.

Ожидается, что сторис будет располагаться в расширяемом разделе в верхней части чатов. Причем их можно будет скрыть в специальном списке «скрытые» раздела «контакты». Кроме того, в сторис будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать аккаунты других людей.

Когда и где появились сторис

Впервые формат сторис появился в приложении Snapchat в 2013 году. В России эта площадка не пользовалась особой популярностью. Но в США на тот момент соцсеть была самой востребованной среди тинейджеров. До запуска сторис в Snapchat можно было отправлять фотографии и короткие видео отдельным контактам, новый формат позволил делиться ими со всеми друзьями в социальной сети.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2016 году Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) полностью скопировал функции сторис из Snapchat.

Эксперт в сфере IT Илья Колесников рассказал NEWS.ru, что формат почти не изменился за прошедшие годы — фактически это слайдшоу, в котором одна история сменяется другой через несколько секунд и исчезает из ленты спустя 24 часа.

«Важной новацией в Instagram стало расположение раздела: его перенесли в шапку приложения, выделив самое видное место. Этот ход полностью оправдал себя», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Согласно приведенным Колесниковым данным, за первый год ежедневная аудитория сторис в Instagram достигла 250 млн пользователей, за следующий год — превысила 400 млн.

В каких соцсетях и мессенджерах есть сторис

Помимо Instagram, данная опция уже доступна в приложениях VK и WhatsApp. В последнем случае это «статусы» — аналог историй во «ВКонтакте» и «Моментов» в «Одноклассниках». Как и сторис, изображения и видео в WhatsApp автоматически исчезают через 24 часа и отображаются в формате презентации со знакомым пользователям интерфейсом.

Статусы в мессенджере позволяют делиться контентом не только с одним пользователем и участниками чата, но и со всеми контактами одновременно. IT-эксперт Илья Колесников считает, что эта функция может стать дополнительным инструментом продвижения, заработка и привлечения внимания к товарам и услугам.

Чем будут отличаться сторис в Telegram

Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно. Помимо этого, пользователи смогут сами выбрать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов, или они будут отображаться постоянно на странице профиля. Также юзерам позволят самим устанавливать настройки приватности для каждой из них.

Сторис фактически стали отраслевым стандартом, поэтому Telegram решил добавить этот продукт, считает IT-эксперт, независимый медиаконсультант Георгий Лобушкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это важная часть, к которой все привыкли на всех платформах. Для Россия эта новация особенно актуальна, поскольку Instagram на территории РФ заблокирован», — пояснил специалист.

Он полагает, что новая опция будет востребованной у авторов Telegram-каналов. «Это означает, что люди пользуются Telegram не только как мессенджером, а как медиаплатформой, и для них появление сторис — очень важный и давно ожидаемый этап», — отметил эксперт.

По его мнению, новая опция будет «красиво и элегантно вписана в интерфейс приложения».

Откажутся ли россияне от Instagram

По мнению главного разработчика президентского сайта Kremlin.ru Артема Геллера, судя по всему, Павел Дуров хочет сделать Telegram не просто инструментом, решающим задачу общения, а превратить его в точку притяжения, чтобы люди проводили в нем больше времени.

«Да, Telegram станет конкурентом Instagram, но я не думаю, что серьезным, у них все-таки разные акценты. Telegram в первую очередь мессенджер, а Instagram — соцсеть. Но в России, где Instagram запрещен, а VPN не всем удобно пользоваться, люди могут уйти из Instagram и перейти в Telegram, если сторис станут приемлемым решением с достаточной аудиторией, где будут наши друзья, знакомые и интересные нам звезды, профессионалы», — поделился точкой зрения с NEWS.ru Геллер.

В то же время он считает, что пользователи полностью не откажутся от Instagram.

Эксперт Илья Колесников сослался на данные компания Mediascope, которая в мае представила новые результаты исследования. Согласно им, Telegram оказался самым популярным интернет-ресурсом у людей в возрасте от 12 до 24 лет. 69% из этой категории пользуются этим мессенджером хотя бы раз в сутки.

Однако среди более возрастной аудитории Telegram пользуется значительно меньшей популярностью. В частности, у пользователей от 25 до 34 лет он занимает лишь шестое место в топе ресурсов с охватом 51%, а в лидерах — WhatsApp. Им хотя бы раз в сутки пользуются 76% россиян.

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