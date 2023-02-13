«Окулус» ищет запрещёнку: как «робот Роскомнадзора» будет следить за Сетью Телеком-эксперт объяснил NEWS.ru, как повлияет на Рунет и пользователя новый проект властей по отслеживанию контента

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Роскомнадзор отчитался о запуске системы фильтрации «недозволенного» контента «Окулус». Проект будет автоматически отслеживать, например, призывы к антиправительственным выступлениям, ЛГБТ-тематику, а также материалы, связанные с наркотиками и суицидами. Работу программы курирует Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ), деятельность которого за последние дни стала предметом многочисленных журналистских расследований на основе большой утечки данных, опубликованных белорусскими хакерами. Из обнародованных данных следует, что «Окулус» является частью более глобальной системы автоматической слежки за интернетом и анализа «опасного» для властей контента.

В августе 2022 года стало известно, что за разработку системы «Окулус» для нужд чиновников ГРЧЦ налогоплательщики заплатили по меньшей мере 57 млн рублей. Систему слежки в Сети должно было до 12 декабря создать ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си».

О том, как будет работать «Окулус» и стоит ли ждать дальнейшего усиления цензуры в виртуальном пространстве, NEWS.ru рассказал специалист в области IT-безопасности, автор и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

— Что из себя представляет система «Окулус»?

— Это что-то вроде поисковика, который ищет в интернете материалы (тексты, картинки, документы), похожие на шаблоны запрещённых материалов. Используется искусственный интеллект. Тут я хочу отметить, что, конечно же, ИИ — это и магия, и нет. Большинство спам-фильтров электропочты последние лет 20 в том числе содержало так называемый фильтр Байеса, основанный на теореме Байеса. Это тоже ИИ. Весь ИИ крутится вокруг теории вероятности и математических моделей. Взрыв технологии сейчас не потому, что нашли что-то новое (в основном), а потому что появилось много материала для обработки (триллионы изображений и текстов, а также их обработок), возможность обучения по такому количеству материала (можно раздать удалённым сезонным рабочим) и сами мощности для обработки такого количества данных.

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— Насколько всё это может быть работоспособно?

— Работать это может как очень плохо, так и очень хорошо в зависимости от качества и количества материалов, от качества обучения, от качества модели. Это к тому, что я бы осторожно смотрел на этот «Окулус» с технологической точки зрения.

— Как жизнь пользователей Рунета может измениться в связи с введением этого «Окулуса»?

— Честно говоря, жизнь пользователей Рунета настолько изменилась [после 24 февраля 2022 года], что какой-то «Окулус» там даже рядом не гулял. Я и про реакции на любые публикации, и про блокировки зарубежных ресурсов самими зарубежными ресурсами, и про интернет-магазины и платежи. «Окулус», конечно, может внести и много случайных блокировок, но они и так были в [большом] количестве, судебно-прокурорские. Примерно уровнем экспертизы в духе: нам надо набить с десяток запретов сегодня из первого попавшегося. Наверное, самое эффективное будет — это запреты хайповых материалов: кувалды какой-нибудь или неприличной надписи с эпитетом, обращённым к президенту РФ. И, собственно, всё.

— Как изменится (и изменится ли) сам Рунет из-за этого?

— Качественно, думаю, никак «Окулус» не повлияет на Рунет. Меня беспокоит размер выгрузки (передачи данных с устройства пользователя в Сеть. — NEWS.ru) — как публичной для провайдеров, так и собственно непубличной для ТСПУ (технических средств противодействия угрозам. — NEWS.ru). Можно, конечно, заблокировать миллион копий картинки, но что скажет нам оборудование? Эффективность «Окулуса» и этим ограничена.

Надо понимать, что очень много «улучшений» любых репрессивных и ограничительных мер — это про отчётность. Иногда к ним прибегают интересанты уже после введения «улучшений». Иногда — нет.