Стало известно, сколько потратят на разработку системы «ОКУЛУС» «Коммерсант»: на создание системы «ОКУЛУС» потратят 57,7 млн рублей

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На создание системы «ОКУЛУС», которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты в Сети на предмет запрещенной информации, потратят 57,7 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что деньги будут выделены подведомственным Роскомнадзору предприятием — Главным радиочастотным центром (ФГУП ГРЧЦ). Ожидается, что система заработает к 12 декабря, а ее разработкой для ФГУП ГРЧЦ займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си».

По технической документации «ОКУЛУС» будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации, — отмечает «Коммерсант».

Пропускная способность системы составит не менее 200 тыс. изображений в сутки, а погрешность около 20%. После того как запрещенный контент будет обнаружен, он будет перенаправляться в Роскомнадзор.

Ранее стало известно, что российские силовые ведомства закупят систему «Досмотр» для скрытного досмотра людей в общественных местах. Эта технология оценивает степень опасности человека для окружающих по его сетевой активности, микровыражениям лица и походке.