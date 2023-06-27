Telegram анонсировал новую функцию Дуров заявил, что в Telegram в начале июля появится функция сторис

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram готовится добавить новую функцию — истории (сторис), написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. По его словам, об этом долго просили пользователи.

В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы, — говорится в сообщении Дурова.

Он уточнил, что сторис проходит последнюю стадию тестирования, они будут доступны в начале июля. По его словам, сторис ознаменуют новую эру в Telegram.

Теперь пользователи смогут определять, кому можно просматривать каждую из историй. Также будут добавлены десятки «мощных инструментов для редактирования фотографий и видео».

Пользователи смогут выбирать, когда истечет срок действия истории: через шесть, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля. Будет возможность сохранять истории на странице профиля, что «сделает профили Telegram более информативными и красочными».

Ранее Павел Дуров опроверг информацию о том, что в приложении для macOS была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали информацию в погоне за громкими заголовками.