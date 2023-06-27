IT-эксперт предрек отказ части россиян от Instagram из-за решения Дурова IT-эксперт Геллер: часть россиян может отказаться от Instagram из-за появления сторис в Telegram

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Часть россиян откажется от Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) из-за появления функции «сторис» (историй) в Telegram, предположил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, не всем гражданам РФ удобно пользоваться VPN для работы с Instagram. Он не исключил, что основатель Telegram Павел Дуров превращает мессенджер в «точку притяжения».

Судя по всему, Павел Дуров хочет превратить Telegram в точку притяжения, чтобы люди проводили в нем больше времени, а если люди будут проводить больше времени, то видят больше рекламы. Но в России, где Instagram запрещен, а VPN не всем удобно пользоваться, часть граждан может отказаться от Instagram и перейти в Telegram, если сторис станут приемлемым решением с достаточной аудиторией, где будут наши друзья, знакомые и интересные нам звезды, профессионалы, — рассказал Геллер.

Он подчеркнул, что Telegram вряд ли станет серьезным конкурентом Instagram, так как проект в первую очередь развивается как мессенджер, а не как соцсеть.

Telegram вряд ли станет серьезным конкурентом Instagram. У них все-таки разные акценты. Telegram в первую очередь мессенджер, а Instagram — соцсеть, — подытожил Геллер.

Ранее Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что проект готовится добавить новую функцию — истории (сторис). По его словам, об этом долго просили пользователи. Он уточнил, что сторис проходит последнюю стадию тестирования, они будут доступны в начале июля. По его словам, эта функция ознаменует новую эру в Telegram.