Крымской пенсионерке грозит штраф за случайные лайки Крымской пенсионерке грозит штраф за дискредитацию армии из-за случайных лайков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму на пенсионерку составили протокол о дискредитации армии за случайные лайки в «Одноклассниках», сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram. По ее словам, в разговоре с сотрудником «Осторожно, Media» женщина сказала, что публикации попали в ее ленту случайно, сама она никогда не выступала против СВО, хотя людей ей очень жалко.

Как отмечает Собчак, аккаунт 63-летней жительницы Судака попал в поле зрения силовиков 17 августа. Там нашли записи, которые оценили, как дискредитирующие ВС РФ. Женщину пригласили на беседу и показали публикации. По ее словам, они датированы 2022 годом, в ее ленту попали случайно и их содержание из-за волнения она не запомнила.

Я не ставила, я не помню этого. Могла случайно, автоматически, когда лента листается, или кто-то вместо меня залез. Но злых намерений у меня не было, я выросла в России, и страну свою люблю, — рассказала женщина.

Пенсионерка заявила, что сейчас занимается своим здоровьем — перенесла онкологию и операцию, а из-за возраста есть проблемы с давлением. Суд пройдет в понедельник. Женщине грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что таксиста из Коврова Владимирской области оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российской армии в беседе с пассажирами. В суде мужчина полностью признал вину, «осознал противоправность своих действий», раскаялся и пообещал подобных высказываний не допускать.