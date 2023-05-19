Таксист поболтал с пассажирами и получил штраф за дискредитацию армии Таксиста из Коврова оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в беседе с пассажирами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Таксиста из Коврова Владимирской области оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию армии России в беседе с пассажирами, постановление опубликовал Ковровский городской суд Владимирской области. В суде мужчина полностью признал вину, «осознал противоправность своих действий», раскаялся и пообещал подобных высказываний не допускать.

Как следует из постановления, 5 апреля Степанюк Ю. Н. при перевозке пассажиров «осуществлял высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации». Виновным суд его признал 18 мая.

В апреле заключенного в колонии Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Установлено, что мужчина в присутствии трех других заключенных негативно высказывался о военной операции и называл ее целью смещение правительства Украины. Суд постановил, что мужчина подорвал доверие заключенных к проведению специальной военной операции.

Ранее юристку из Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии во время консультации двух женщин. Правозащитница бесплатно приняла посетительниц, которые переживали, что их родные могли отправиться из колоний в зону военной операции на Украине. В беседе она критически высказалась о боевых действиях и добровольцах, а через полтора месяца доверительницы пожаловались на это в полицию.