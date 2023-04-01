Юристку из Ижевска оштрафовали за дискредитацию армии в частном разговоре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юристку из Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии во время консультации двух женщин, сообщает проект «Адвокатская улица». Правозащитница бесплатно приняла посетительниц, которые переживали, что их родные могли отправиться из колоний в зону военной операции на Украине. В беседе она критически высказалась о боевых действиях и добровольцах, а через полтора месяца доверительницы пожаловались на это в полицию.

Юристка подчеркнула в суде, что ее слова не были публичными — беседа была частной. Одна из посетительниц Елена Щербакова заявила, что во время разговора дверь не была закрыта изнутри, а значит, «любой мог зайти».

Адвокат Роман Качанов призывал суд прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.

Дело абсолютно высосано из пальца. Если моя подзащитная будет признана виновной, то это будет иметь колоссальные негативные последствия, — сказал он.

16 марта женщину признали виновной и оштрафовали.

30 марта Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила С. к семи годам колонии общего режима по статье о распространении фейков в отношении Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Мужчина оставил два комментария в социальной сети «ВКонтакте», в которых следствие обнаружило ложную информацию о действиях российской армии.