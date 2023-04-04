Дискредитировать армию России оказалось чревато даже в колонии Заключенного в колонии наказали штрафом за дискредитацию армии России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Заключенного в колонии Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России, решение вынес Емельяновский районный суд. Установлено, что мужчина в присутствии трех других заключенных негативно высказывался о военной операции и называл ее целью смещение правительства Украины. Суд постановил, что мужчина подорвал доверие заключенных к проведению специальной военной операции.

Сам осужденный вину не признал. Он пояснил, что негативно в адрес ВС РФ не высказывался, а свидетели не находились с ним рядом. При этом, как следует из материалов, его слова оказались записаны на диктофон.

Суд полагает, что представленные доказательства являются достоверными и допустимыми, а совокупность указанных доказательств свидетельствует о доказанности вины Черепянко А.В. в полном объеме, — указано в решении от 27 марта.

Ранее юристку из Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии во время консультации двух женщин. Правозащитница бесплатно приняла посетительниц, которые переживали, что их родные могли отправиться из колоний в зону военной операции на Украине. В беседе она критически высказалась о боевых действиях и добровольцах, а через полтора месяца доверительницы пожаловались на это в полицию.