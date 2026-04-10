Пасхальный венок с орехами и цукатами — делюсь не просто рецептом, а семейной традицией

Этот сдобный венок — не просто выпечка, а настоящее центровое блюдо праздничного стола. Его плетеная форма, золотистая корочка и щедрая ореховая начинка создают атмосферу торжества и уюта.

Что понадобится

Для опары: молоко — 250 мл, сахар — 15 г, дрожжи сухие — 11 г (или прессованные — 30 г), мука пшеничная — 50 г.

Для теста: мука пшеничная — примерно 500–550 г, яйца — 2 шт. + 1 желток, сахар — 100 г, масло сливочное — 100 г, соль — 1 ч. л.

Для начинки: грецкие орехи — 100 г, миндаль — 50 г, цукаты ассорти — 80 г, сахар — 50 г.

Для смазки: желток яичный — 1 шт., вода — 2 ст. л., миндальные лепестки — для посыпки.

Как я готовлю

Готовлю опару: молоко, сахар, дрожжи, муку — 20 минут в тепле. Добавляю взбитые яйца с сахаром и растопленное масло, муку.

Замешиваю тесто, даю подойти 1 час, обминаю, еще 30 минут. Начинку: орехи рублю с сахаром, цукаты режу. Тесто делю на 3 части, раскатываю в прямоугольники 2 мм.

Две посыпаю ореховой начинкой, одну — цукатами. Сворачиваю рулеты, плету косу, соединяю концы.

Даю постоять 20–30 минут. Смазываю желтком с водой, посыпаю миндалем. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут.

