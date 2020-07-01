Памфилова упрекнула Мишустина за голосование без маски

https://static.news.ru/photo/be41c8fe-bbb8-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он переболел коронавирусом и имеет антитела.

Знаю, у него зашкаливают антитела. Но вообще-то мог бы и надеть, — сказала глава ЦИК, отвечая на вопрос журналистов о том, как бы она прокомментировала то, что не все известные политики пришли голосовать в масках, в том числе и Мишустин.

Российский премьер Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Глава кабмина 1 июля 2020 года пришёл на московский избирательный участок № 90, расположенный в школе 1241 на улице Николаева. Политик показал свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования. При этом маски на нём не было.

Почти одновременно с председателем правительства проголосовал и глава государства Владимир Путин. Он приехал на избирательный участок № 2151, где традиционно принимает участие в выборах. Пункт расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин пришёл на участок для голосования без маски. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не связано с пренебрежением мерами безопасности. Перед приездом президента помещения прокварцевали.

30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер проходил лечение в одной из столичных больниц и активно работал всё это время. 19 мая Мишустина выписали из больницы.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.