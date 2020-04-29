Путин пожелал Мишустину, заразившемуся COVID-19, скорейшего выздоровления

https://static.news.ru/photo/56053e02-8b06-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, узнав о заражении Михаила Мишустина коронавирусом, поговорил с ним по видеосвязи.

Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь, — сказал российский лидер во время разговора.

Отрывки их беседы были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет временно исполнять обязанности Мишустина. Путин уже подписал соответствующий указ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И. И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.