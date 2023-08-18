Дрон-камикадзе в центре Москвы: как ВСУ атакуют РФ 18 августа Очередной беспилотник взорвался в центре российской столицы. Новые подробности атак ВСУ на территории России — в материале NEWS.ru

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москву атаковал очередной украинский дрон-камикадзе, он упал на здание «Экспоцентра» в деловом комплексе «Москва-Сити». В Черном море надводный беспилотник попытался ударить по российским кораблям. Села Брянской и Белгородской областей подверглись новым обстрелам. В ДНР ранены несколько человек. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России — в материале NEWS.ru.

Новый БПЛА упал рядом с «Москва-Сити»

Рано утром в центре столицы, на территории административно-делового района «Москва-Сити», взорвался беспилотник. Как сообщал Telegram-канал «112», ночью москвичи массово сообщали о звуках взрыва, предполагая, что речь идет о ПВО. Очевидцы в районе Крылатского сняли полет беспилотника.

Его падение подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, обломки упали в районе «Экспоцентра».

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, значимых разрушений зданию не нанесено. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

По данным Министерства обороны, инцидент произошел около 04:00. В ведомстве сообщили, что украинский беспилотник «после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной».

«Жертв и возгораний нет», — утверждают в Минобороны.

По данным Telegram-канала Mash, в здании восьмого павильона «Экспоцентра» после падения БПЛА произошло обрушение на площади около 30 квадратных метров. Повреждены крыша и фасад, уточняет SHOT. «ВЧК-ОГПУ» добавил, что после крушения дрона возник пожар, который вскоре потушили.

Как сообщает Mash, упавший в районе «Экспоцентра» беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Канал пишет, что в 03:40 утра его заметили пролетающим над СНТ «Зарница» в Красногорском районе Московской области. По словам очевидцев, БПЛА летел вдоль Новой Риги на высоте 250 метров с горящей красной лампочкой.

Такой же БПЛА «Бобер» упал в Москве 11 августа. Дальность полета у такого дрона — 600–1000 километров, в качестве боевой части используется кумулятивный заряд KZ-6, утверждается в публикации канала.

По данным Росавиации, из-за пролета БПЛА самолеты, которые должны были прибыть в Москву, перенаправили в другие воздушные гавани. Ограничения коснулись аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Воздушные суда сели на аэродроме Стригино в Нижнем Новгороде, Пулково в Петербурге, один рейс из Стамбула приземлился в Минске. К 08:00 ограничения сняли, и пассажиры рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

В Белгородской области обстреляли КамАЗ

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, за сутки в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сбросили пять взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок, где было зафиксировано восемь прилетов. По селу Логачевка Валуйского городского округа выпущено четыре артиллерийских снаряда. В селе Новопетровка ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас, в результате повреждения получил грузовой автомобиль.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, в Новопетровке «ВСУ перепутали технику и атаковали дроном-камикадзе фермерский КамАЗ, который работал в поле», приняв машину за военную технику, которая перевозит солдат.

В публикации утверждается, что инцидент произошел около 21:00 17 августа. Беспилотник врезался в зеркало заднего вида грузовика, но не сдетонировал. Фермер, работавший на машине, не пострадал.

Фото: t.me/vvgladkov

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого, сообщает Вячеслав Гладков. По его словам, там было установлено 32 прилета. По селу Сподарюшино Грайворонского округа выпущено семь минометных снарядов. В поселке Горьковском с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Этот инцидент привел к «некритичным повреждениям на инфраструктурном объекте связи». По селу Вязовому Краснояружского района выпущено семь артиллерийских снарядов, по окраинам сел Репяховка и Колотиловка — один и три снаряда соответственно. Также, по данным белгородского губернатора, под артобстрел попало село Теребрено, там зафиксировано шесть прилетов. В одном частном домовладении выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод.

В Шебекинском округе под минометный обстрел попало приграничное село Новая Таволжанка, где зафиксировано два прилета. В одном доме в результате повреждена кровля. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по поселку Красное — шесть, по МАПП «Шебекино» — четыре. Над городом Шебекино и селом Никольским сбито по одному БПЛА.

В поселениях под Брянском прилеты разрушили дома

По данным брянского губернатора Александра Богомаза, вечером 17 августа ВСУ обстреляли поселок Забрама Климовского района, где загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

Утром 18 августа, по данным Богомаза, обстрелу подверглось село Петрова Гута в том же Климовском районе Брянской области.

«Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные разрушения трех жилых домов», — сообщил Богомаз.

Фото: t.me/avbogomaz

Кроме этого, по данным Mash, 18 августа около 11:00 ВСУ взорвали вышку сотовой связи в Новых Юрковичах Брянской области, сбросив с беспилотника два снаряда. Пострадавших нет, но у местных жителей начались проблемы с сотовой связью и интернетом, утверждает канал.

В Черном море дрон собирался атаковать корабли РФ

Вечером 17 августа ВСУ атаковали надводным беспилотником корабли Черноморского флота. В Минобороны утверждают, что атака была отражена.

«В 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать беспилотным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“, не достигнув цели атаки», — заявили в министерстве.

В ДНР были ранены четыре человека

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 70 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 61).

В результате ранения получили три мирных жителя в Донецке и один — в Еленовке. Помимо этого, повреждены 10 жилых домов в Донецке, Зайцево и Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Под огнем ВСУ также находились Светлодарск, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Ясиноватский районы ДНР. Всего по региону было выпущено 217 различных боеприпасов, добавили в СЦКК.

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