Рейсы во Внуково перенаправили в другие аэропорты из-за попытки атаки БПЛА

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Самолеты, которые должны были прибыть в аэропорт Внуково, перенаправили в другие воздушные гавани из-за попытки атаки украинского беспилотника на Москву, сообщили в Telegram-канале Росавиации. На запасные аэропорты улетели семь рейсов.

Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский, — говорится в заявлении.

Самолеты совершили успешную посадку на аэродроме Стригино в Нижнем Новгороде и Пулково в Санкт-Петербурге, а также один рейс из Стамбула приземлился в Минске. После отмены ограничений пассажиры указанных рейсовы были доставлены в аэропорты назначения, отметили в ведомстве.

В период ограничений авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме.

Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.