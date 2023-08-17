ФСБ разоблачила трех шпионов СБУ и предателя: как ВСУ атакует РФ 17 августа Украинские войска утром обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре кассетных снаряда

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Российские регионы подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России заявило об уничтожении дрона в Белгородской области, несколько населенных пунктов региона попали под обстрел. ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Псковской области. Подозреваемых в шпионаже также выявили в ЛНР и Херсонской области. Украинские войска утром 17 августа обстреляли территорию ДНР. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где сбили беспилотник ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, что около 09:00 Вооруженные силы России уничтожили украинский ударный беспилотник в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки в Валуйском городском округе в районе поселка Дальнего сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Поповка. Всего зафиксировано пять прилетов, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении — пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Повреждена кровля хозяйственной постройки.

«По окраинам поселка Прилесье и сел Колотиловка и Графовка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по территории между поселком Прилесье и селом Графовка — шесть артиллерийских снарядов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка — установлено шесть прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении — выбиты окна, посечены кровля и фасад. По селу Терезовка выпущено четыре минометных снаряда, по поселку Красное — пять. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Как ВСУ обстреляли ДНР

В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что утром 17 августа украинские войска обстреляли Ясиноватский район и Горловку, выпустив 11 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра. Атаки были направлены на населенные пункты Орловка и Семеновка Ясиноватского района и Никитовского района Горловки.

Также этим утром ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка.

Кого ФСБ задержала за шпионаж

Управление ФСБ России по Хабаровскому краю сообщило о задержании гражданина Украины в Херсонской области по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, 54-летний командир отряда территориальной обороны ВСУ собирал данные о расположении военной техники и личного состава российской армии. Задание было получено от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Украинский гражданин задержан.

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жителя региона по подозрению в шпионаже. По версии следствия, мужчина собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники, после чего передавал их иностранным спецслужбам. В ФСБ назвали действия задержанного угрозой для государственной безопасности. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Кроме того, ФСБ возбудила уголовное дело против 33-летнего жителя Волгограда, имевшего доступ к государственной тайне и покинувшего страну, несмотря на запрет. По данным ведомства, мужчина работал на местном предприятии и имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно». Волгоградец не должен был покидать страну до июня 2024 года, однако этот запрет был сознательно проигнорирован.

Также ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Псковской области, который пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях в местной общине. Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили гражданину Украины официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Въезд в страну ему закрыли до 2053 года.

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