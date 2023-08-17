Российская армия сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили украинский ударный беспилотник, попытавшийся атаковать территорию страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным оборонного ведомства, дрон был обнаружен в Белгородской области в 9 часов утра. В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник попытался атаковать Республику Крым. В Министерстве обороны РФ отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли попытку совершения террористического акта со стороны Киева. В небе над Калужской областью также уничтожили еще три беспилотных аппарата.

Члены Совета Федерации РФ ранее разработали законопроект, запрещающий публикацию фотографий и видеозаписей с мест атак дронов и обстрелов в Сети и СМИ. Также предлагается запретить публиковать сведения о местах дислокации Вооруженных сил России, о военной инфраструктуре и использовании средств ПВО, а также других спецсредств.